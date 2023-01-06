Казахстан продлил режим «открытого неба» на пять лет

Режим «открытого неба» в Казахстане продлен до 2027 года. Соответствующее решение принято комитетом гражданской авиации для привлечения новых иностранных перевозчиков, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

«Во исполнение поручений президента по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов комитетом гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан был продлен режим “открытое небо” до конца 2027 года», - сообщили в КГА.

В частности, этот режим предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени «свободы воздуха» на маршрутах, где не оперируют казахстанские авиакомпании. В ведомстве напомнили, что режим «открытое небо» действовал в 12 международных аэропортах городов Астана, Алматы, Тараз, Шымкент, Актау, Семей, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Кокшетау и Туркестан, а также дополнительно введен в международном аэропорту Актобе.

Как подчеркнули в комитете, данный режим способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции авиаперевозчиков, открытию международных маршрутов, снижению стоимости авиабилетов, развитию туризма и увеличению транспортной доступности городов Казахстана.