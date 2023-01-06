Дело об убийстве четырехлетней Айкоркем Мелдехан во время январских событий закрыли

Южное региональное военно-следственное управлении МВД Казахстана закрыло уголовное дело об убийстве во время январских событий четырехлетней Айкоркем Мелдехан в связи с отсутствием состава преступления в действиях подозреваемого, сообщает Azattyq . 28 декабря дело было переквалифицировано со статьи 99 части 3 УК (убийство – В.) на пункт 1 части 2 статьи 451 (превышение полномочий – В.).

Отец ребенка Айдос Мелдехан рассказал, что дело было закрыто еще 30 декабря, но узнал он об этом 5 января. Адвокат Рафик Бейсебеков сообщил, что семья планирует обжаловать решение.

«Я вчера вечером с шумом выдавил из следователя письменное уведомление, в котором написано, что 30 декабря 2022 года данное уголовное дело, зарегистрированное по статье 451 часть 2 пункта 1 УК, прекращено на основании статьи 35 части 1 пункта 2 УПК. Это говорит о том, что дело прекращено в связи с "отсутствием состава преступления в действиях преступника". По их мнению, они законно применили оружие», – сказал Azattyq Бейсебеков.

Четырехлетняя Айкоркем Мелдехан была застрелена 7 января в машине, когда ее отец с ней и двумя другими детьми поехал на поиски работающего магазина. Ее старшая сестра получила семь огнестрельных ранений, ее удалось спасти. После смерти Айкоркем ее отец, Айдос Мелдехан, написал стихотворение. Одна из его строк – «Қай аға маған оқ атқан?» («Какой дядя в меня стрелял?»)