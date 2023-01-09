Пятерым оказана медпомощь на месте, один человек отправлен на обследование
В России перевернулся пассажирский автобус с казахстанцами, пострадали шесть человек
Фото прокуратуры Алтайского края РФ

Тамара Вааль, Астана, Власть

В понедельник, 9 января, в Алтайском крае РФ перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Караганды в Новосибирск. Как сообщил официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов, пострадали шесть человек.

«Сегодня в 7:55 утра в Алтайском крае Российской Федерации водитель рейсового пассажирского автобуса допустил его съезд в кювет с последующим опрокидыванием на правый бок. Автобус следовал по маршруту Караганда – Новосибирск, в салоне находилось 54 пассажира, среди них есть несовершеннолетние дети. В результате происшествия погибших нет, пяти пассажирам оказана медицинская помощь на месте. По имеющейся предварительной информации, все пассажиры автобуса – граждане Республики Казахстан», - сообщил Иманкулов.

Он также добавил, что один человек направлен на обследование в Каменскую межрайонную больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Все пассажиры эвакуированы в пункт обогрева населенного пункта Панкрушиха.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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