В России перевернулся пассажирский автобус с казахстанцами, пострадали шесть человек

В понедельник, 9 января, в Алтайском крае РФ перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Караганды в Новосибирск. Как сообщил официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов, пострадали шесть человек.

«Сегодня в 7:55 утра в Алтайском крае Российской Федерации водитель рейсового пассажирского автобуса допустил его съезд в кювет с последующим опрокидыванием на правый бок. Автобус следовал по маршруту Караганда – Новосибирск, в салоне находилось 54 пассажира, среди них есть несовершеннолетние дети. В результате происшествия погибших нет, пяти пассажирам оказана медицинская помощь на месте. По имеющейся предварительной информации, все пассажиры автобуса – граждане Республики Казахстан», - сообщил Иманкулов.

Он также добавил, что один человек направлен на обследование в Каменскую межрайонную больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Все пассажиры эвакуированы в пункт обогрева населенного пункта Панкрушиха.