Телеканалу «Дождь» выдали лицензию на вещание в Нидерландах

На сайте национального регулятора Нидерландов – Commissariaat voor de Media сообщение о выдаче лицензии датировано еще 22 декабря 2022 года: «Commissariaat voor de Media выдает разрешение TVR Studios B.V. как коммерческому медиаучреждению на предоставление услуг коммерческого телевизионного вещания через программный канал "ТВ Дождь"».

Напомним, что 6 декабря национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию телеканала «Дождь» на вещание в стране «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Телеканал получил лицензию на вещание из Риги в июне прошлого года, после того как в начале марта прекратил свою деятельность на территории России в связи с законом о распространении фейковых новостей, по которому за распространение недостоверной информации о российской армии грозит до 15 лет лишения свободы. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко и многие работники редакции покинули Россию.

Власти Латвии неоднократно предъявляли претензии к работе телеканала. Например, «Дождь» был оштрафован на 10 тысяч евро за то, что в эфире российская армия была названа «нашей», а также показана карта России, включающая аннексированный Крым. Первое предупреждение «Дождю» было вынесено из-за отсутствия в его эфире языковой дорожки на латышском языке. А 2 декабря Служба государственной безопасности Латвии начала расследование в отношении телеканала «Дождь» по подозрению в оказании помощи российским оккупационным силам после программы новостей «Здесь и сейчас». Ведущий программы Алексей Коростелев во время вечерней программы 1 декабря напомнил зрителям, что они могут отправлять на электронную почту и в Телеграм-бот информацию о нарушениях при проведении мобилизации и военных преступлениях, отметив, что таким образом «многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». Однако эту фразу расценили как то, что телеканал «Дождь» занимается оказанием помощи армии РФ. Через несколько часов после эфира главный редактор Тихон Дзядко заявил, что «Дождь» не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии, на фронте или за его пределами». В этой связи руководством телеканала было принято решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым.