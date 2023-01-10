В Караганде произошел взрыв газа в многоэтажном доме

В Караганде произошел взрыв газа в 16-этажном доме, в результате начался пожар, есть погибшие, сообщил официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов.

«Караганда, 16-тиэтажный одноподъездный 127-квартирный жилой дом, предположительно, в квартире на восьмом этаже произошел взрыв газа. По прибытии – по внешним признакам горение квартиры открытым пламенем на восьмом этаже. Силами спасателей из квартир подъезда проводится эвакуация и спасение людей», - сообщил Иманкулов.

Сообщение о пожаре поступило в 21:29. По информации Иманкулова, в результате взрыва обрушились межэтажные плиты перекрытия и перегородки (площадь устанавливается).

«В ходе проведения разведки обнаружены тела трёх человек, предположительно, двух мужчин и женщины. Еще один пострадавший госпитализирован. Силами ДЧС с квартир подъезда спасено 11 человек, из них двое детей. Для обогрева жильцов задействованы три вахтовки ДЧС», - добавил он.

В 22.37 усилиями пожарных достигнута локализация пожара.

На месте работают силы и средства ДЧС Карагандинской области, оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф – всего 88 человек и 23 единицы техники.

Начальник ДЧС области Мурат Катпанов проинформировал, что дом не был газифицирован, поэтому «предполагается использование бытового газа».

«Что это было – или газовый баллон, или взрыв газо-воздушной смеси, это будет установлено», - сказал он.

По пострадавшему глава ДЧС уточнил, что он выпрыгнул с квартиры на третьем этаже.

Пожар в данное время потушен. Всего из соседних квартир было эвакуировано 110 человек.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, который находится на месте ЧП, сообщил, что эвакуированных людей будет размещать в гостиницу.

«Дом с теплом, как закончат пожарные работу, подключим электроэнергию», - добавил аким области.