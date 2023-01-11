Президент подписал указы
Токаев сменил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии
Фото пресс-службы президента Казахстана

Указами главы государства Касым-Жомарта Токаева назначены новые послы в Испании, Южно-Африканской Республике и Норвегии.

Так, Константин Жигалов освобожден от должностей посла Республики Казахстан в Королевстве Испания, в Княжестве Андорра, постоянного представителя Казахстана при Всемирной туристской организации по совместительству.

Послом Казахстана в Испании назначен Данат Мусаев.

Вместе с тем послом в Южно-Африканской Республике вместо Каната Тумыша назначен Еркин Ахинжанов – он освобожден от должности посла Республики Казахстан в Норвегии. Канат Тумыш назначен заместителем министра иностранных дел.

А занимавший ранее должность заместителя министра иностранных дел Адиль Турсунов назначен послом Республики Казахстан в Королевстве Норвегия.

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