Казахстан намерен открыть свои торговые представительства в пяти странах

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил министерству торговли и интеграции проработать вопрос открытия торговых представительств в ОАЭ, Китае, Турции, Индии и Иране. Как заявил он в среду в ходе коллегии министерства торговли и интеграции, дополнительный экспортный потенциал в эти страны составляет более $4 млрд.

«Международная практика проактивного продвижения экспорта через торговых представителей доказывает эффективность этого механизма. Казахстан обладает большими возможностями по наращиванию экспорта на рынки Азии и Европы. В этой связи рассматривается вопрос назначения торговых советников в Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Турции, Индии и Иране. Дополнительный экспортный потенциал в эти пяти странах составляет более 4 млрд долларов. В целях дальнейшего усиления поддержки экспорта поручаю проработать вопрос создания торговых представительств в указанных странах», - поручил Смаилов.

Кроме того, премьер поручил провести полноценную интеграцию национальной товаропроводящей системы с информационными системами заинтересованных государственных органов и участников торговой деятельности для полноценного анализа торговой сферы. В частности, отметил он, важно автоматизировать процессы деятельности субъектов торговли, включая производителей, ритейлеров, складов и логистических сервисов. Также необходимо разработать правила формирования товарного баланса социально значимых продовольственных товаров и создать единую информационную систему мониторинга.

«На сегодняшний день существует проблема реализации опасной продукции неизвестного происхождения. Это ставит под угрозу здоровье и жизнь казахстанцев. В этой связи поручаю министерству торговли усилить государственный контроль за безопасностью промышленной продукции, включая изъятие несоответствующих по качеству товаров в особом порядке. Необходимо также выработать эффективный механизм противодействия выдаче сертификатов о безопасности продукции с нарушением процедур», - добавил глава кабмина.

Также Смаилов поручил совместно с бизнес-сообществом принять меры по созданию полноценной национальной лабораторной базы для сертификации наиболее востребованной отечественной продукции.