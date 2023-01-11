Министр обороны доложил президенту о состоянии казахстанской армии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова, который отчитался о результатах деятельности министерства обороны в 2022 году и планах на текущий год.

«Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о состоянии боевой готовности, совершенствовании состава и структуры казахстанской армии, проведенных мероприятиях оперативной и боевой подготовки. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков сообщил, что в прошедшем году созданы Силы специальных операций, наращивается потенциал десантно-штурмовых войск. Также пересмотрена программа боевой подготовки войск в соответствии с современными вызовами и угрозами», - сообщает пресс-служба президента.

Жаксылыков также рассказал о мерах, принимаемых по профилактике «негативных явлений в армейской среде», повышению мотивации к выполнению воинского долга среди молодежи, по совершенствованию системы социального обеспечения, об оснащении Вооруженных сил современной техникой и вооружением, развитии войск территориальной обороны, совершенствовании военной инфраструктуры, наращивании миротворческих возможностей. Также он отчитался о принимаемых мерах по утилизации и уничтожению неиспользуемого военного имущества и вооружения и доложил о запланированных на 2023 год мероприятиях по поддержанию боевой готовности, проведению крупномасштабных учений, в том числе международного уровня.

По итогам встречи Токаев подчеркнул важность обеспечения защиты жизни и здоровья военнослужащих, улучшения морально-психологического климата в воинских коллективах и поставил министерством ряд задач, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны и качественную организацию и проведение весеннего призыва военнослужащих срочной службы.