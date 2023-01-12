В Казахстане выпустили многотомник о жертвах политических репрессий

Государственный советник Ерлан Карин представил главе государства Касым-Жомарту Токаеву многотомник материалов госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Это 31 том документов и материалов по истории различных категорий жертв репрессий.

Как сообщает пресс-служба президента, Карин рассказал о работе государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, которая сосредоточена на научно-исследовательском направлении. Членами комиссии, учеными и экспертами проведена масштабная работа в архивах, изучены закрытые фонды, ведется работа по рассекречиванию ведомственных архивов и представлению материалов для реабилитации граждан.

«В текущем году государственная комиссия продолжит работу по изучению истории жертв репрессий, оцифровке архивных документов и формированию электронных фондов», - отметили в пресс-службе главы государства.

Государственная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий была создана в ноябре 2020 года. Как отмечал Токаев, «перед ней стоит большая задача восстановления исторической справедливости в отношении всех безвинно пострадавших казахстанцев». Министерством культуры и спорта в 2021 году был создан специализированный фонд архивных материалов по вопросам политических репрессий на базе Национального архива и Центрального Государственного архива. Фонд будет пополняться за счет вновь рассекреченных документов в рамках деятельности комиссии.