Легализация иностранных автомобилей начнется в Казахстане с 23 января – МВД

Правительство Казахстана утвердило правила легализации иностранных автомобилей, ввезенных в республику до 1 сентября 2022 года. Как сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, правом легализации автотранспорта казахстанцы смогут воспользоваться с 23 января, оплатив 200 тысяч тенге, а также госпошлину за техпаспорт и государственный номер.

«Правительством 11 января текущего года утверждены правила, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств, от расширенных обязательств производителей. Правила вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования, то есть они вступят в силу 23 января 2023 года, и с этого дня мы приступаем к легализации иностранных автомобилей», - сказал Лепеха.

В частности, согласно правилам, автомобиль может быть легализован, если он ввезен на территорию Казахстана до 1 сентября 2022 года, не находится в розыске, снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве и должен пройти таможенную очистку.

Правила будут действовать до 1 июля 2023 года и распространяться на легковые автомобили, малые, средние автобусы массой до 5 тонн, небольшие грузовые автомобили – до 3,5 тонн, в том числе, праворульные. Для регистрации транспортного средства владелец должен предоставить заявление, удостоверение личности, паспорт транспортного средства и документ, подтверждающий право собственности.

«После подачи заявления и документов транспортное средство представляется на пункт осмотра при СпецЦОНе для сверки номерных агрегатов. Сверка будет проводиться экспертом-криминалистом органов внутренних дел. После прохождения сверки в срок до двух дней мы должны будем вынести решение: подлежит легализации транспортное средство или нет. В течение указанного срока транспортное средство будет проверяться на соответствие критериям, определенным правилами. Дата въезда будет определяться по базам данных пограничной службы КНБ или органов государственных доходов, на сегодняшний день этот процесс полностью автоматизирован и учет пересечения границы автомобиля ведется по его ВИН-коду», - объяснил замминистра, отметив, что если автомобиль был ввезен в страну много лет назад, то дата фактического нахождения автомобиля в Казахстане будет определяться по дате первого оформления полиса автострахования.

В случае прохождения успешной проверки заявитель получит sms о необходимости явиться в СпецЦОН, где он должен будет оплатить сбор за первичную регистрацию в размере 200 тыс. тенге, госпошлину за техпаспорт – 4 313 тенге и госномер – 9 660 тенге, после чего автомобиль будет зарегистрирован.

При этом, предупредил Лепеха, легализация иностранных автомобилей – разовая акция. В будущем гражданам Казахстана после приобретения автомобилей за рубежом необходимо своевременно регистрировать их здесь в течение 10 рабочих дней.