Законопроект по созданию приемных профессиональных семей для детей-сирот разработали в Минпросвещения

В министерстве просвещения разработали поправки в законопроект «Об образовании», предусматривающий создание в Казахстане приемных профессиональных семей. Как пояснил журналистам в четверг после расширенной коллегии глава ведомства Гани Бейсембаев, в отличие от патронатных семей, такие семьи смогут брать на попечение детей-сирот в любое время.

«Основное отличие – (введение понятия – В.) профессиональные семьи. Отличие от патронатных семей в том, что можно принимать любого ребенка в любое время суток. Ранее было, что ребенок поступал в организации (детские дома – В.), а потом уже распределялся в семьи. А сейчас, сразу после принятия закона, ребенок будет иметь возможность находиться в семье. Это снижает определенный стресс и адаптацию», - рассказал Бейсембаев.

Министр сообщил, что соответствующий проект закона разработан, в ближайшее время будет внесен в парламент. Ожидается, что его примут к октябрю 2023 года.

Вместе с тем глава ведомства считает неправильным упразднять в Казахстане детские дома.

«Они будут трансформироваться в центры поддержки детей. Сразу убирать детские дома считаю нецелесообразным. Должен внедриться проект, потом, изучив с экспертами, учеными, мы будем дальше продолжать в этом направлении свою работу», - добавил он.