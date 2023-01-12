Зарплата сотрудников службы занятости в Казахстане будет зависеть от количества трудоустроенных граждан

Заработная плата сотрудников службы занятости будет зависеть от количества граждан, которых они трудоустроят. На такой формат работы поручил перейти пока в пилотном режиме премьер-министр Алихан Смаилов в четверг в ходе расширенной коллегии министерства труда и социальной защиты населения.

«Поддерживается подход по трансформации работы центров занятости. Однако, помимо обновления структуры, необходимо перейти и на оплату труда “за результат”. То есть чем больше трудоустроенных граждан, тем выше заработная плата сотрудников службы занятости», - сказал Смаилов.

Он напомнил, что президент обозначил конкретные задачи по повышению доходов и занятости населения, в особенности среди молодежи, в частности, трудоустроить в 2023 году не менее 100 тыс. молодых людей, а также предоставлять молодым предпринимателям льготное кредитование под 2,5 % годовых.

«Средства выделены, правила приняты, нам нужно обеспечить качественное исполнение этих поручений», - подчеркнул премьер.

За создание рабочих мест, добавил он, должны отвечать акиматы и соответствующие государственные органы. Поэтому все индикаторы по созданию рабочих мест должны быть отражены в планах развития государственных органов и региональных картах занятости. Также важно обеспечить качественный мониторинг по созданию постоянных рабочих мест через электронную биржу труда. В этой связи глава правительства поручил акимам регионов до 15 января пересмотреть показатели трудоустройства региональных карт занятости с упором на постоянные рабочие места.