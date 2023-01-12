Акимы до 15 января должны пересмотреть показатели трудоустройства
Зарплата сотрудников службы занятости в Казахстане будет зависеть от количества трудоустроенных граждан
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Заработная плата сотрудников службы занятости будет зависеть от количества граждан, которых они трудоустроят. На такой формат работы поручил перейти пока в пилотном режиме премьер-министр Алихан Смаилов в четверг в ходе расширенной коллегии министерства труда и социальной защиты населения.

«Поддерживается подход по трансформации работы центров занятости. Однако, помимо обновления структуры, необходимо перейти и на оплату труда “за результат”. То есть чем больше трудоустроенных граждан, тем выше заработная плата сотрудников службы занятости», - сказал Смаилов.

Он напомнил, что президент обозначил конкретные задачи по повышению доходов и занятости населения, в особенности среди молодежи, в частности, трудоустроить в 2023 году не менее 100 тыс. молодых людей, а также предоставлять молодым предпринимателям льготное кредитование под 2,5 % годовых.

«Средства выделены, правила приняты, нам нужно обеспечить качественное исполнение этих поручений», - подчеркнул премьер.

За создание рабочих мест, добавил он, должны отвечать акиматы и соответствующие государственные органы. Поэтому все индикаторы по созданию рабочих мест должны быть отражены в планах развития государственных органов и региональных картах занятости. Также важно обеспечить качественный мониторинг по созданию постоянных рабочих мест через электронную биржу труда. В этой связи глава правительства поручил акимам регионов до 15 января пересмотреть показатели трудоустройства региональных карт занятости с упором на постоянные рабочие места.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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