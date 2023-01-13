«КазТрансОйл» отправит 300 тыс. тонн нефти в Германию уже в I квартале

«КазТрансОйл» получил подтверждение от министерства энергетики России на транспортировку и отправит в Германию 300 тыс. тонн нефти уже в I квартале.

«АО “КазТрансОйл” получено подтверждение министерством энергетики Российской Федерации на транспортировку в I квартале 2023 года 300 тыс. тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО “Транснефть” по направлению пункта сдачи нефти “Адамова застава” для дальнейшей поставки в Германию», - сообщается на странице «КазТрансОйл» в Instagram.

В компании уточнили, что об этом говорится в выписке графика транзита нефти стран СНГ через территорию Российской Федерации по системе магистральных нефтепроводов, утвержденном Министерством энергетики. Этот транзит нефти будет осуществляется в рамках соответствующего соглашения между правительствами Казахстан и России от 7 июня 2002 года.

В среду министр энергетики Болат Акчулаков заявлял, что Казахстан готов уже в январе отправить первые 20 тыс. тонн нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба», но пока ждет письменного подтверждения от Российской Федерации. В целом Казахстан планирует экспортировать в Германию 1,5 млн тонн в 2023 году, но при необходимости может увеличить поставки до 6-7 млн тонн.