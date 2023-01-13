Она останется на уровне 16,75%
Нацбанк сохранил базовую ставку
фото Жанары Каримовой

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п.

«Решение принято в условиях соответствия фактической инфляции прогнозам Национального банка. Динамика внутренних и внешних инфляционных процессов, а также траектория экономического роста складываются в соответствии с базовым сценарием прогноза Национального банка», - говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается, месячная инфляция плавно замедляется при одновременном ее превышении своих среднегодовых значений; баланс рисков инфляции остается смещенным в пользу проинфляционных рисков при высокой устойчивой части инфляции и ускорившихся инфляционных ожиданиях. Вместе с тем продолжается негативное влияние перестройки логистических цепочек на экономику, а сохраняющиеся риски требуют поддержания базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени.

«Инфляция формируется в соответствии с ожиданиями Национального банка. Месячная динамика инфляции третий месяц подряд демонстрирует замедление, составив 1,2% в декабре 2022 года (с 1,8% в сентябре 2022 года). Однако, несмотря на снижение, она все еще остается высокой, существенно превышая среднегодовые значения (в среднем в декабре за последние 5 лет - 0,7%)», - отметили в Нацбанке.

По итогам 2022 года годовое значение инфляции составило 20,3%, сформировавшись в границах прогнозного диапазона 20-21%. В составе годовой инфляции наибольший рост продолжают демонстрировать цены продовольственных и непродовольственных товаров. Инфляция платных услуг осталась неизменной при снижении стоимости арендной платы за благоустроенное жилье и подавленном росте цен на регулируемые услуги. Вместе с тем устойчивая часть инфляции по-прежнему остается высокой, свидетельствуя о сохранении проинфляционной среды.

В Нацбанке также отметили, что внешние цены в целом формируются согласно условиям базового сценария. Происходит ослабление внешнего инфляционного фона, при повсеместном ужесточении денежно-кредитных условий отмечается начало замедления инфляционных процессов во многих странах, в том числе в странах – торговых партнерах. Вкупе с ожидаемым плавным снижением мировых цен на продовольствие это будет оказывать понижательное воздействие на инфляцию в Казахстане, уверен регулятор.

Однако проинфляционные риски сохраняются. Как отмечается в сообщении, перестройка структуры торговли при высоких и нестабильных инфляционных ожиданиях, сохранение повышенной продовольственной инфляции, отложенная инфляция на регулируемые товары и услуги после периода административного регулирования, а также высокая неопределенность относительно продолжающегося военного конфликта в Украине являются ключевыми рисками для инфляции. А ситуация с внешним спросом на фоне рисков рецессии в мире и логистические условия вносят существенную неопределенность относительно траектории цен на нефть и экономического роста.

«Учитывая, что фактическая инфляция складывается в соответствии с базовым сценарием и принимая во внимание сложившийся баланс рисков, Национальный банк придерживается предыдущего заявления о близости к окончанию цикла повышения базовой ставки. Потенциал дальнейшего повышения базовой ставки ограничен. В то же время, учитывая сохраняющиеся проинфляционные риски и для предупреждения заякорения инфляционных ожиданий на высоких уровнях, требуется поддержание базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени», - заверил регулятор.

При следующем решении по базовой ставке будет представлен обновленный прогноз по результатам февральского раунда 2023 года. Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 24 февраля.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Сильные морозы ожидаются в Казахстане
Новости
Усть-Каменогорскую и Шульбинскую ГЭС передадут в собственность «Самрук-Казына»
Новости
Дело об убийстве четырехлетней Айкоркем Мелдехан во время январских событий закрыли
Новости
Российская армия активизировала наступление на Соледар на востоке Украины
Новости
КНБ сообщил о задержании бывшего зампреда Антикоррупционной службы
Новости
Фильм «Аватар: Путь воды» посмотрели более миллиона казахстанцев