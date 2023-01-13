Нацбанк сохранил базовую ставку

«Решение принято в условиях соответствия фактической инфляции прогнозам Национального банка. Динамика внутренних и внешних инфляционных процессов, а также траектория экономического роста складываются в соответствии с базовым сценарием прогноза Национального банка», - говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается, месячная инфляция плавно замедляется при одновременном ее превышении своих среднегодовых значений; баланс рисков инфляции остается смещенным в пользу проинфляционных рисков при высокой устойчивой части инфляции и ускорившихся инфляционных ожиданиях. Вместе с тем продолжается негативное влияние перестройки логистических цепочек на экономику, а сохраняющиеся риски требуют поддержания базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени.

«Инфляция формируется в соответствии с ожиданиями Национального банка. Месячная динамика инфляции третий месяц подряд демонстрирует замедление, составив 1,2% в декабре 2022 года (с 1,8% в сентябре 2022 года). Однако, несмотря на снижение, она все еще остается высокой, существенно превышая среднегодовые значения (в среднем в декабре за последние 5 лет - 0,7%)», - отметили в Нацбанке.

По итогам 2022 года годовое значение инфляции составило 20,3%, сформировавшись в границах прогнозного диапазона 20-21%. В составе годовой инфляции наибольший рост продолжают демонстрировать цены продовольственных и непродовольственных товаров. Инфляция платных услуг осталась неизменной при снижении стоимости арендной платы за благоустроенное жилье и подавленном росте цен на регулируемые услуги. Вместе с тем устойчивая часть инфляции по-прежнему остается высокой, свидетельствуя о сохранении проинфляционной среды.

В Нацбанке также отметили, что внешние цены в целом формируются согласно условиям базового сценария. Происходит ослабление внешнего инфляционного фона, при повсеместном ужесточении денежно-кредитных условий отмечается начало замедления инфляционных процессов во многих странах, в том числе в странах – торговых партнерах. Вкупе с ожидаемым плавным снижением мировых цен на продовольствие это будет оказывать понижательное воздействие на инфляцию в Казахстане, уверен регулятор.

Однако проинфляционные риски сохраняются. Как отмечается в сообщении, перестройка структуры торговли при высоких и нестабильных инфляционных ожиданиях, сохранение повышенной продовольственной инфляции, отложенная инфляция на регулируемые товары и услуги после периода административного регулирования, а также высокая неопределенность относительно продолжающегося военного конфликта в Украине являются ключевыми рисками для инфляции. А ситуация с внешним спросом на фоне рисков рецессии в мире и логистические условия вносят существенную неопределенность относительно траектории цен на нефть и экономического роста.

«Учитывая, что фактическая инфляция складывается в соответствии с базовым сценарием и принимая во внимание сложившийся баланс рисков, Национальный банк придерживается предыдущего заявления о близости к окончанию цикла повышения базовой ставки. Потенциал дальнейшего повышения базовой ставки ограничен. В то же время, учитывая сохраняющиеся проинфляционные риски и для предупреждения заякорения инфляционных ожиданий на высоких уровнях, требуется поддержание базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени», - заверил регулятор.

При следующем решении по базовой ставке будет представлен обновленный прогноз по результатам февральского раунда 2023 года. Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 24 февраля.