В Алматы осудили действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов за продажу оружия

В Алматы завершился судебный процесс в отношении действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов, а также их пособников, занимавшихся вторичным оборотом оружия и боеприпасов. Как сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности, преступная схема заключалась в фиктивном уничтожении списанного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств с последующим сбытом.

«Канал вторичного оборота оружия был пресечен комитетом национальной безопасности совместно с департаментом собственной безопасности МВД в ходе двух этапов в Алматы, Алматинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях. В процессе задержаний и обысков изъято 347 единиц оружия, 13 гранат и 7 387 боеприпасов. Ликвидирован подпольный цех по модификации оружия, организованный бывшим сотрудником полиции», - указывается в сообщении КНБ.

В процессе дальнейшей оперативной разработки комитетом нацбезопасности выявлена вся клиентская сеть сбытчиков оружия, состоявшая из представителей криминалитета, деструктивных религиозных течений и бывших правоохранителей.

По данным КНБ, решением Алмалинского районного суда города Алматы виновные лица осуждены к различным срокам наказания от 2 до 5 лет лишения свободы. За халатное отношение к своим служебным обязанностям и ослабление контроля за личным составом ряд руководителей правоохранительных органов уволены со службы по отрицательным мотивам.

В комитете уверены, что «принятые меры оказали положительный профилактический эффект на криминогенную обстановку и соблюдение законности в сфере контроля за оборотом оружия».