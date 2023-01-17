143 млрд тенге выделят на развитие сел в 2023 году

В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» в этом году в 736 сельских населенных пунктах запланирована реализация 1,5 тыс. проектов на 143 млрд тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров. При этом в ведомстве разработали проект концепции развития сельских территорий до 2027 года и новый формат системы региональных стандартов, так как не все регионы качественно осваивают выделенные им средства.

«В текущем году министерством совместно с акиматами областей запланирована реализация 1,5 тыс. проектов в 736 сельских населенных пунктах на сумму 143 млрд тенге, из них 102 млрд тенге переданы в базу расходов местных бюджетов, при расчете трансфертов общего характера. Это позволит реализовать 119 проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 275 проектов социальной инфраструктуры, в том числе 91 проект в сфере образования, 45 – в сфере здравоохранения, 139 – в области культуры и спорта, а также 1,1 тыс. проектов – по улучшению состояния внутрипоселковых дорог», - рассказал Куантыров.

Он также отметил, что в настоящее время разработан новый формат системы региональных стандартов с учетом внесения качественных показателей. В новый формат внедрена интегральная оценка через включение системы показателей качественной характеристики с учетом статусов административно-территориальных единиц, а также предусмотрена категоризация по 12-ти направлениям и расчет обеспеченности по направлениям.

Кроме того, Миннацэкономики проводит работу по актуализации правил определения величины трансферта общего характера с учетом показателя обеспеченности социальными объектами и услугами системы региональных стандартов. В ведомстве также разработали проект концепции развития сельских территорий на 2023 – 2027 годы.

«Основной целью концепции является повышение эффективности подходов к развитию сельских территорий через развитие институционального обеспечения, а также повышение качества жизни сельского населения и создания для них комфортной среды проживания. В целом концепция будет состоять из следующих подходов: институционального обеспечения, сокращение диспропорций в предоставлении базовых услуг за счет интенсивного развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также повышение уровня доходов сельского населения путем развития АПК, стимулирования развития предпринимательства и сельхозкооперации», - перечислил Куантыров.

Он напомнил, что на 1 января 2022 года в республике насчитывается 6 293 сельских населенных пункта, в которых проживают 7,8 млн человек. В рамках проекта отобрано 3,5 тыс. сел с потенциалом развития, в которых проживает 90% сельских жителей. За 2019 – 2022 годы из республиканского бюджета выделено 326 млрд тенге и реализовано 3,7 тыс. проектов, в частности в 2022 году выделено 128 млрд тенге на реализацию более 1 тыс. проектов в 577 сельских населенных пунктах. На 1 января этого года акиматами областей освоено 94% бюджетных средств. Хорошая динамика по сдаче проектов в эксплуатацию отмечается в Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской. Низкое освоение средств – в Улытауской области, Мангистауской и Западно-Казахстанской области.