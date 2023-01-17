В Казахстане изменили правила въезда и пребывания иностранцев

Постановлением правительства от 31 декабря 2022 года внесены изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из страны. Документ опубликован в эталонном контрольном банке НПА и вступит в силу 26 января.

Согласно изменениям, разрешенный срок пребывания иммигрантов в Казахстане заканчивается: для прибывших в безвизовом порядке – по истечении 30 календарных дней со дня пересечения границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней; для граждан стран ЕАЭС – по истечении 90 календарных дней со дня пересечения границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. Ранее для иммигрантов, прибывших в Казахстан в безвизовом порядке, срок пребывания составлял 30 календарных дней со дня пересечения границы, исключения составляли граждане Ирана, Китая и Индии, для которых разрешенный срок пребывания заканчивался по истечении 14 календарных дней со дня пересечения границы. Для граждан стран Евразийского экономического союза срок пребывания был 90 календарных дней со дня пересечения границы.

При этом срок разрешенного пребывания иммигрантов в Казахстане исчисляется со дня фактического въезда 180 календарных дней назад. То есть отменяется практика «визаран», которая позволяла находиться на территории Казахстана 90 дней, потом выезжать из страны и обновлять срок пребывания, снова пересекая границу. Теперь иностранец сможет снова пересечь границу Казахстана только спустя 180 дней. Исключения составляют иммигранты, получившие разрешение на временное проживание и въезжающие в страну по визам.

Аналогичный порядок исчисления срока пребывания применяется для граждан Австралии, США, Австрии, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, ОАЭ, Ватикана, Вьетнама, Германии, Греции, Дании, Новой Зеландии, Японии, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Индонезим, Италии, Канады, Катара, Кипра, Колумбии, Кореи, Кувейта, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Венгрии, Малайзии, Мальты, Мексики, Монако, Нидерландов, Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Румынии, Саудовской Аравим, Сингапура, Словакии, Словении, Таиланда, Турции, Великобритании и Северной Ирландии, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции и Эстонии, которые въезжают в Республику Казахстан и выезжают без виз, если период их пребывания не превышает 30 календарных дней с момента пересечения границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. Граждане Ирана, Китая и Индии въезжают в Казахстан и выезжают без виз, если период их пребывания не превышает 14 календарных дней с момента пересечения границы, суммарно 42 календарных дня в течение каждого периода в 180 календарных дней.