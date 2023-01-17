Суд в Алматы приговорил двоих полицейских к трем годам лишения свободы по делу о пытках Тимура Радченко

Районный суд №2 Бостандыкского района Алматы вынес приговор троим полицейским, подозреваемым в пытках Тимура Радченко, задержанного в январе в Алматы. Об этом сообщается на странице Almaty Sottary в Facebook.

«Приговором суда подсудимые Б. и Х. (Арнат Бимурзаев и Бакыт Хамит – В.) признаны виновными по ст. 146 ч.2 п.1 УК (пытки – В.) и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года», – указано в публикации. Другой подсудимый, Даулет Калымбай, признан виновным по ст. 370 ч.2-1 (бездействие по службе). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,6 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Суд установил, что в январе прошлого года 29-летний Тимур Радченко был доставлен в управление полиции по подозрению в угоне автомобиля во время ЧП. Задержанный был передан сотрудникам полиции Калымбаю, Бимурзаеву и Хамиту «для дальнейшего сопровождения и проведения осмотра». Согласно сообщению суда, Бимурзаев и Хамит, предполагая участие Радченко в массовых беспорядках, «с целью мести за пострадавших коллег в этих событиях, оказали физическое давление, применив насилие, тем самым, совершили пытки», а Калымбай не сообщил об этом руководству.

При назначении наказания Калымбаю и Бимурзаеву суд учел смягчающие обстоятельства: добровольное возмещение имущественного ущерба и компенсацию морального вреда, а также отягчающие – совершение уголовного правонарушения в условиях ЧП и нарушение принятой им присяги. При назначении наказания Хамиту суд учел только те же отягчающие обстоятельства.

Как сообщило «Радио Азаттык», ни один из полицейских не признал вину, при этом подсудимый Арнат Бимурзаев признал, что замахивался на Радченко, когда его доставили в отдел полиции. Адвокат Бакыта Хамита Марат Айдарбеков также сообщил изданию, что планирует обжаловать решение суда, которое пока не вступило в законную силу. По мнению адвоката, во время досудебного расследования было допущено много нарушений уголовно-процессуального законодательства, которых, по его словам, достаточно для того, чтобы вынести его подзащитному оправдательный приговор. Адвокат также сообщил изданию, что были нарушены сроки следствия, а видеозапись, ставшая причиной для начала расследования, была получена незаконно.

Процесс по делу о пытках задержанного в январе в Алматы Тимура Радченко начался в конце ноября. Как сообщало «Радио Азаттык», пострадавший рассказывал в суде, что его задержали 8 января 2022 года по подозрению в угоне автомобиля и отвезли в Бостандыкский районный отдел полиции. Там, по словам Радченко, его избивали, ему порвали одежду, завязывали глаза шарфом, а руки – ремнем. Пострадавший также заявил, что сотрудник полиции Бимурзаев, ударив его, сказал: «Это за наших». А после задержания его четыре дня незаконно удерживали в отделе полиции и не кормили до заседания следственного суда.

В суде Радченко заявлял, что не имеет претензий к Калымбаю и Бимурзаеву, так как «они извинились прежде, чем восстановить физический ущерб», и попросил не лишать их свободы. Пострадавший также просил взыскать с подсудимого Бакыта Хамита 300 тыс. тенге за моральный и имущественный ущерб.