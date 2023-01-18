В Киевской области разбился вертолет с руководством МВД Украины на борту

В Киевской области разбился вертолет с руководством МВД страны на борту, погибло руководство министерства, сообщают украинские СМИ.

Вертолет, принадлежавший ГСЧС, разбился в Броварах. Как сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, в результате крушения погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

«Всего известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 человек были на борту вертолета», - сказал Клименко.

Вертолет упал рядом с детсадом и жилым домом. В здании детского сада находились дети и сотрудники заведения. Всех эвакуировали, но есть пострадавшие. После падения вертолета начался пожар. 22 пострадавших сейчас находятся в больнице, 10 из них – дети.