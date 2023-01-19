В Казахстане снова доступен сайт ВОЗ

Министерство здравоохранения Казахстана в четверг утром сообщило о том, что возобновлен доступ к сайту Всемирной организации здравоохранения. Он был заблокирован с октября прошлого года, после решения Талгарского районного суда Алматинской области, который счел, что на сайте ВОЗ есть подробная информация о методах суицида. Речь шла об информационном бюллетене .

«Министерством здравоохранения Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами РК (МИД РК, МИОР РК) проработан вопрос по восстановлению доступа на территории Республики Казахстан к официальному сайту Всемирной организации здравоохранения».

Минздрав сообщил, что по предложению казахстанской стороны на официальном веб-сайте ВОЗ был изменен информационный бюллетень о суициде.

14 октября прошлого года решением Талгарского районного суда Алматинской области был ограничен доступ к официальному сайту ВОЗ на территории Республики Казахстан. Причина была в том, что на данном ресурсе "пользователям предлагают подробные методы, способы и рекомендации суицида".

Ранее Министерство информации на запрос Власти сообщило, что решение суда касалось блокировки не всего сайта, а только одной страницы, но технически это невозможно было сделать.