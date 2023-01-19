В Казахстане снова доступен сайт ВОЗ

Министерство здравоохранения Казахстана в четверг утром сообщило о
том, что возобновлен доступ к сайту Всемирной
организации здравоохранения. Он был заблокирован с октября прошлого года, после
решения Талгарского районного суда Алматинской области, который счел, что на
сайте ВОЗ есть подробная информация о методах суицида. Речь шла об информационном
бюллетене.
«Министерством здравоохранения Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами РК (МИД РК, МИОР РК) проработан вопрос по восстановлению доступа на территории Республики Казахстан к официальному сайту Всемирной организации здравоохранения».
Минздрав сообщил, что по предложению казахстанской стороны на официальном веб-сайте ВОЗ был изменен информационный бюллетень о суициде.
14 октября прошлого года решением Талгарского районного суда Алматинской области был ограничен доступ к официальному сайту ВОЗ на территории Республики Казахстан. Причина была в том, что на данном ресурсе "пользователям предлагают подробные методы, способы и рекомендации суицида".
Ранее Министерство информации на запрос Власти сообщило, что решение суда касалось блокировки не всего сайта, а только одной страницы, но технически это невозможно было сделать.