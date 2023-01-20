США и Европа объявили о новых поставках вооружений Украине

Пакет включает 90 бронетранспортеров Stryker и 59 боевых машин пехоты Bradley, а также боеприпасы для ракетных систем HIMARS, другие боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Это второй по величине пакет помощи Украине из объявленных США. В начале января было объявлено, что Украине будет оказана военная помощь более чем на $3 млрд.

Между тем в четверг на встрече в Эстонии министры обороны европейских стран приняли совместную декларацию о новых поставках вооружений Украине. Великобритания поставит Украине 600 ракет Brimstone; Дания передаст 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR, заказанных у Франции; Эстония направит военную технику на сумму 113 млн евро, которая включает десятки гаубиц FH-70 и D-30 и сотни противотанковых гранатометов М2 с боеприпасами; Латвия поставит десятки систем Stinger, два вертолета М-17, десятки пулеметов, беспилотники, а также подготовит 2 тысячи украинских солдат. Кроме того, уже вне рамок этой декларации, немецкий концерн Rheinmetall готов передать Украине около ста танков «Леопард-1» и «Леопард-2» до конца года, если власти Германии примут положительное решение. О готовности передать эти танки заявили также Польша и Финляндия. Но нужно согласие Германии. Ожидается, что этот вопрос будет решен на встрече контактной группы «Рамштайн» в пятницу.