Фостер рассказал о планах компании
Токаев обсудил с Фостером ценовую политику Air Astana
фото с сайта Air Astana в Facebook

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Air Astana Питером Фостером ценовую политику и развитие авиакомпании в целом.

Как сообщается на сайте Акорды, Фостер проинформировал Токаева об операционных и финансовых показателях авиакомпании Air Astana за 2022 год, доложил о планах на 2023-2027 годы. В частности, он сообщил, что Air Astana планирует дальнейшее расширение авиапарка самолетами нового поколения семейства Airbus A320 и Boeing 787 Dreamliner, поставка которых запланирована на 2025 год.

«Питер Фостер также рассказал о перспективах работы подразделения компании – лоукостера FlyArystan, а также о подготовке к IPO в 2024 году», - отметила пресс-служба президента.

Токаев в свою очередь поддержал стратегию развития компании по увеличению количества самолетов и расширению географии полетов, но также обсудил ценовую политику авиакомпании по стимулированию роста пассажиропотока.

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