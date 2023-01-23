Токаев обсудил с Фостером ценовую политику Air Astana

Фостер рассказал о планах компании
Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Air Astana Питером Фостером ценовую политику и развитие авиакомпании в целом.
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