Регулярное авиасообщение между Казахстаном и Азербайджаном возобновят в марте

«В рамках работы по возобновлению и открытию международного сообщения, комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Азербайджанской Республики проработан вопрос возобновления авиакомпанией “Азербайджан Хава Йоллары” регулярных пассажирских рейсов по маршрутам Баку – Астана и Баку – Алматы», - сообщили в КГА.

Азербайджанская авиакомпания с 10 марта планирует возобновление регулярных пассажирских рейсов по маршруту Баку – Астана с частотой два рейса в неделю, по четвергам и субботам, а с 11 марта по маршруту Баку – Алматы с частотой два рейса в неделю, по средам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа А-319/Е-190/Б-757.