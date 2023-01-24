12 областей Казахстана находятся в зоне высокого риска подтоплений – МЧС

На сегодняшний день акиматы пока не готовы к паводковому периоду. Под угрозой подтопления находятся 255 населенных пунктов, в которых проживают более 700 тыс. человек. Как заявил во вторник в ходе заседания правительства министр по ЧС Юрий Ильин, основными причинами подтоплений являются зарастание и заиление русел рек, отсутствие дренажно-арычных систем, строительство домов в водоохранных полосах. И многие вопросы власти не решают на протяжении многих лет.

«На сегодняшний день в зоне риска подтопления остаются 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан. Итоги анализа прохождения паводка прошлого года показали, что основными причинами подтоплений послужили зарастание и заиление русел рек, отсутствие дренажно-арычных систем, строительство домов в водоохранных полосах», - сказал Ильин.

Он отметил, что к регионам с высокими рисками относятся Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Туркестанская и Абайская области, со средним риском – Улытауская и Павлодарская области.

В частности, по словам министра, в Акмолинской области не в полном объеме проведена очистка русла реки Кылшакты и увеличение ее пропускной способности под автомобильным мостом; в Западно-Казахстанской области не очищено русло реки Шиели в пределах села Шалгын, где в прошлом году вода вышла из берегов. Не решен вопрос финансирования укрепления берега реки Нура в районе села Кошкарбаева Акмолинской области.

«Прошлой весной в Туркестанской и Мангистауской областях подтоплению населенных пунктов способствовало отсутствие либо недостаточная пропускная способность арычно-ливневых систем. Однако акиматом Мангистауской области для исключения повторения ситуации до сих пор не приняты действенные меры», - констатировал глава МЧС.

Кроме того, в городах Астана и Алматы, Алматинской, Абайской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей арычно-дренажные системы также не справляются с обильными осадками. Еще одной проблемой в паводковый период являются переливы и разрушения дорог, что ведет к перебоям движения транспорта и изоляции отдельных населенных пунктов.

«На сегодня по республике насчитывается 482 участка автомобильных и свыше шестисот участков железных дорог, подверженных затоплениям. Ежегодно из-за переливов дороги затрудняется сообщение с поселком Ныгман в Карагандинской области. Однако акиматом области данный вопрос ежегодно оставляется без должного внимания. При этом жители, зная об этом, самостоятельно и заблаговременно готовят запасы продуктов и лекарств. Аналогичная ситуация постоянно складывается в районе села Ягодное Акмолинской области», - обозначил проблемы Ильин.

Особое опасение у МЧС вызывает состояние гидротехнических сооружений. По данным Ильина, в стране насчитывается 1 806 сооружений, из них 471 требуют ремонта. Вместе с тем полную оценку их технического состояния сделать практически невозможно – из-за отсутствия анализа состояния и результатов работы госорганов и частных владельцев по их ремонту, а также ежегодными изменениями их количества министерством экологии.

«Министерством экологии не завершена реконструкция поврежденного в 2021 году Коксарайского водохранилища в Туркестанской области, которое в весенний период может мгновенно наполниться и разрушиться, где в опасной зоне расположено 7 населенных пунктов (Казата, Танатар, Шаян, Жамбыл, Шыбыт, Таскудук – В.) в которых проживает свыше 15 тысяч человек. Требует решения проблема ремонта плотины №87 на канале имени К.Сатпаева в Павлодарской области, разрушение которой может повлечь подтопление 460 домов в двух населенных пунктах (Шидерты, Шикылдак – В.) и перебои с водоснабжением Астаны и Караганды», - перечислил министр, добавив, что Минэкологии также учитывает ремонтные работы только республиканских сооружений, а коммунальные и частные остаются без внимания на протяжении многих лет.

Сложная ситуация, по его словам, в настоящее время складывается и на Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе, где от неправильного регулирования воды уже накоплено 4,9 млрд кубометров воды, что на 2,2 млрд кубометров больше, чем в прошлом году. Возможная паводковая ситуация осложняется тем, что ледостав в северных районах Кызылординской области устанавливался при расходах воды порядка 300-400 кубометров в секунду, а увеличенные до 500 кубометров расходы практически не дошли до города Кызылорда

на момент установки ледяной трубы. Ситуация также усложняется выпавшим на территории Туркестанской области снегом, при этом в горах по всей области запасы снега больше нормы на 47-49%.

«Это приведет к практически нерегулируемому увеличению сброса талых вод по реке Арысь в Сырдарью и риска подтопления населенных пунктов в низовьях реки Сырдарья», - считает Ильин.

В целом степень готовности регионов к паводкам планируется проверить во время республиканского командно-штабного учения «Көктем-2023», а к 1 февраля и 1 марта «Казгидромет» представит точный прогноз, на основании которого МЧС скорректирует группировку сил и средств для своевременной переброски.

«При реализации противопаводковых мероприятий в отдельных регионах сохраняется формальный подход к их исполнению. Несмотря на итоги заседаний правительства в июне и сентябре 2022 года, акиматами не обеспечена реализация всех мероприятий дорожной карты. В Туркестанской области, несмотря на ежеквартальное внесение на рассмотрение маслихата вопроса выделения средств, они были выделены только в декабре прошлого года. В Северо-Казахстанской и Актюбинской областях средства не выделены. На сегодняшний день не начаты работы по реализации 22 мероприятий, из них в Туркестанской области – 19 на 1,9 млрд тенге, в Северо-Казахстанской области – два на 65 млн тенге, в Актюбинской области – одно на 277 млн тенге. Игнорирование заблаговременных превентивных мер повлекут за собой выделение дополнительных средств на ликвидацию последствий паводка», - подчеркнул Ильин, резюмировав, что сегодня говорить о полной готовности к паводковой ситуации пока не приходится.