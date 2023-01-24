В Казахстане пересмотрят механизм программы льготного автокредитования

«Программу постараемся начать до конца месяца. На этой неделе Фонд развития промышленности проведет брифинг, тогда и озвучат (дату – В.). Здесь вопрос в целом о пересмотре механизма программы стоит. Если до этого (граждане – В.) сначала обращались в адрес автосалонов, потом шли в банк. Фонд развития промышленности предлагает другой механизм – чтобы сначала в Фонд развития промышленности обратились, там будет электронная очередь, после того как получили, – в автосалон. Чтобы автосалоны в определенные оговоренные с ними сроки могли предоставить автомобиль», - объяснил Карабаев.

Министр напомнил, что в марте была определена сумма выдаваемого кредита – не более 10 млн тенге, а стоимость автомобиля – не более 15 млн тенге.