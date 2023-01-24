ТЭЦ Риддера выкупил казахстанский инвестор

ТЭЦ в Риддере выкупил казахстанский инвестор, сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в кулуарах правительства. Условия сделки не разглашаются.

«Как вы знаете, по законам Республики Казахстан, это частная собственность. Сегодня (сделка – В.) завершена, и я сам был поставлен перед фактом купли-продажи. Сегодня у нас есть новый собственник. И мы работаем вместе с ним», - цитирует Ахметова агентство «Казинформ».

Аким уточнил только, что это казахстанский инвестор, условия же сделки являются конфиденциальной информацией.

По словам Ахметова, он договорился с новым собственником ТЭЦ, что в ближайшее время компания заложит на капительный ремонт не менее 7 млрд тенге.

Аким области выразил сожаление, что казахстанские законы «не позволяют даже в критических ситуациях вмешиваться и заниматься изменением формы собственности». Он выразил надежду, что министерство энергетики внесет соответствующие изменения, «которые давали бы право в критических случаях заниматься изменением формы собственности».