На предстоящих выборах партия планирует получить 20 – 25 мандатов в мажилис
НПК планирует провести внеочередной съезд 30 января
фото inform.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

Народная партия Казахстана планирует провести свой внеочередной съезд 30 января. Как сообщил Власти лидер НПК Ермухамет Ертысбаев, в партийный список могут войти от 50 до 90 человек, а в целом партия намерена претендовать на 20 – 25 депутатских мандатов в мажилисе.

«Съезд предварительно мы наметили на 30 января», - сказал Ертысбаев.

По его оценкам, в партийный список на внеочередные выборы в мажилис войдут от 50 до 90 человек.

«Реально надо смотреть, сколько мест может занять партия. Мы минимум на 20 – 25 мест настроены. Мы просто реально смотрим. Все-таки будет участвовать (в выборах – В.) семь или восемь политических партий, поэтому партийный список мы будем делать реальным. Люди, которые попадут (в мажилис – В.), – первая десятка или двадцатка, остальные будут находиться в резерве», - добавил лидер партии.

Сам Ертысбаев планирует возглавить список, но не уверен, пойдет ли он после выборов в мажилис.

«В зависимости от электорального успеха, я буду думать – идти в мажилис или нет. Такие случаи были, допустим, Азат Перуашев (депутат мажилиса, лидер партии «Ак жол» – В.) долгое время возглавлял Гражданскую партию, и депутаты Гражданской партии были представлены в парламенте. А сам он занимался партией и правильно делал. Потому что строительство партии – это очень сложный многолетний процесс. (…) Поэтому я буду заниматься партией. А если будет большой электоральный успех, народ нас поддержит, и мы будем иметь контрольный пакет акций (парламентское большинство – В.), конечно, тогда спикер мажилис – наш человек будет, тогда мы будем формировать правительство. Мы нацелены на это», - подчеркнул Ертысбаев.

Кроме того, по словам лидера НПК, в партийный список войдут депутаты мажилиса VII созыва Айкын Конуров, Айжан Скакова, Магеррам Магеррамов, Александр Милютин и Ирина Смирнова. Последние двое вместе с тремя новыми членами на днях избраны заместителями председателя партии.

«На последнем заседании политсовета мы выбрали несколько новых заместителей – это будут спикеры, говорящие головы, которые будут ездить по стране и в качестве ранга моего заместителя участвовать (в электоральной кампании – В.). (…) Это известный в журналистском мире Сериккали Мукашев, молодой 35-летний промышленник Талгат Темирханов, который хорошо знает энергетику, у него классная индустриальная программа, он будет участвовать в дебатах. Хаким Кушкалиев работал в финполе и прокуратуре, а также Ирина Смирнова и Александр Милютин», - перечислил Ертысбаев.

Он также добавил, что Айкын Конуров остается первым заместителем председателя Народной партии Казахстана.

Напомним, на внеочередных выборах в мажилис в 2021 году в партийном списке от НПК было 125 человек. Партия набрала 9,1% голосов и получила 10 мандатов в мажилисе.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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