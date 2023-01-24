НПК планирует провести внеочередной съезд 30 января

Народная партия Казахстана планирует провести свой внеочередной съезд 30 января. Как сообщил Власти лидер НПК Ермухамет Ертысбаев, в партийный список могут войти от 50 до 90 человек, а в целом партия намерена претендовать на 20 – 25 депутатских мандатов в мажилисе.

«Съезд предварительно мы наметили на 30 января», - сказал Ертысбаев.

По его оценкам, в партийный список на внеочередные выборы в мажилис войдут от 50 до 90 человек.

«Реально надо смотреть, сколько мест может занять партия. Мы минимум на 20 – 25 мест настроены. Мы просто реально смотрим. Все-таки будет участвовать (в выборах – В.) семь или восемь политических партий, поэтому партийный список мы будем делать реальным. Люди, которые попадут (в мажилис – В.), – первая десятка или двадцатка, остальные будут находиться в резерве», - добавил лидер партии.

Сам Ертысбаев планирует возглавить список, но не уверен, пойдет ли он после выборов в мажилис.

«В зависимости от электорального успеха, я буду думать – идти в мажилис или нет. Такие случаи были, допустим, Азат Перуашев (депутат мажилиса, лидер партии «Ак жол» – В.) долгое время возглавлял Гражданскую партию, и депутаты Гражданской партии были представлены в парламенте. А сам он занимался партией и правильно делал. Потому что строительство партии – это очень сложный многолетний процесс. (…) Поэтому я буду заниматься партией. А если будет большой электоральный успех, народ нас поддержит, и мы будем иметь контрольный пакет акций (парламентское большинство – В.), конечно, тогда спикер мажилис – наш человек будет, тогда мы будем формировать правительство. Мы нацелены на это», - подчеркнул Ертысбаев.

Кроме того, по словам лидера НПК, в партийный список войдут депутаты мажилиса VII созыва Айкын Конуров, Айжан Скакова, Магеррам Магеррамов, Александр Милютин и Ирина Смирнова. Последние двое вместе с тремя новыми членами на днях избраны заместителями председателя партии.

«На последнем заседании политсовета мы выбрали несколько новых заместителей – это будут спикеры, говорящие головы, которые будут ездить по стране и в качестве ранга моего заместителя участвовать (в электоральной кампании – В.). (…) Это известный в журналистском мире Сериккали Мукашев, молодой 35-летний промышленник Талгат Темирханов, который хорошо знает энергетику, у него классная индустриальная программа, он будет участвовать в дебатах. Хаким Кушкалиев работал в финполе и прокуратуре, а также Ирина Смирнова и Александр Милютин», - перечислил Ертысбаев.

Он также добавил, что Айкын Конуров остается первым заместителем председателя Народной партии Казахстана.

Напомним, на внеочередных выборах в мажилис в 2021 году в партийном списке от НПК было 125 человек. Партия набрала 9,1% голосов и получила 10 мандатов в мажилисе.