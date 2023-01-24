Ертысбаев о выходе из НПК двух депутатов: они могли уйти раньше, но не сделали этого

Лидер Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев не согласен с заявлением Ерлана Смайлова и Газиза Кулахметова о конъюнктурщиках и случайных людях в руководстве партии. В разговоре с Властью он заявил, что планировал лишить их депутатского мандата раньше, но не стал, так как узнал о предстоящих выборах. Ертысбаев также считает, что если они были не согласны с позицией нового руководства, то сами могли уйти, но не сделали этого.

«Если бы они были честными, принципиальными людьми, они бы сделали это раньше. Они же пишут – мы не согласны с позицией нового руководства партии. Конкретизируйте, с чем не согласны? Они призывают к честности, а честность заключается в следующем: не согласен – выйди на съезде и скажи свою позицию. Не согласен – заяви, выйди из партии или сложи депутатские полномочия. Будь честным до конца. Нет, они до конца сидели, получали высокую зарплату, имели статус депутата, неприкосновенность и все дела. А теперь, когда парламент распущен, они знают, что в партийный список не попадут (заявили об уходе – В.), - сказал Ертысбаев.

Лидер партии добавил, что за прошедший год внутри НПК проделана «гигантская работа». Например, только в Жамбылской области за год к партии присоединились 30 тыс. новых членов, а в целом, по примерным подсчетам, по всему Казахстану – около 100 тыс. человек. То есть идет процесс становления партии и, как считает Ертысбаев, этот процесс не нравится представителям старого Казахстана.

«Этот процесс не нравится представителям старого Казахстана. Не нравится вот этим вот бывшим депутатам – Смайлову, Кулахметову, которых никто не избирал. Их просто в последний момент в партийный список воткнули сверху, из конторы дали команду, и все. Когда я пришел, начал избавляться от таких депутатов. Весной прошлого года сразу двух депутатов мы убрали из этого списка. Один осенью – Паяев, тоже сам написал заявление, потому что знал – могут исключить из партии с позором. Он ушел из мажилиса. Вот этих двух депутатов, в принципе, тоже можно было сразу исключить, но мы не стали этого делать, потому что я уже в середине декабря знал, что через месяц парламент распустят», - утверждает Ертысбаев.

Он также заверяет, что почти за год работы не видел Ерлана Смайлова и Газиза Кулахметова в офисе партии, не видел от них ни одного отчета. И в целом, считает, что они – «как обиженные дети, у которых забирают любимую игрушку в виде депутатства».

«Тот же Смайлов называет новое руководство конъюнктурщиками, случайными людьми. На самом деле вот такие, так называемые депутаты, которые сейчас вышли публично из партии, они и есть конъюнктурщики и случайные люди в партии. (…) И я очень рад тому, что партия очищается от таких членов, которые не имеют права называться членами Народной партии. И то, что они вышли из Народной партии, они вышли из народа. Я имею ввиду, полностью оторвались от народа и саморазоблачились. Замечательно», - заключил лидер НПК.

Напомним, накануне два депутата мажилиса VII созыва Ерлан Смайлов и Газиз Кулахметов в социальных сетях сообщили о выходе из партии. В частности, Смайлов высказался о невозможности работать с новым руководством НПК.