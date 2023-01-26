Токаев предложил кандидатуру Ашимбаева на должность спикера сената

В четверг в ходе пленарного заседания сената президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Маулена Ашимбаева на должность спикера палаты.

«Как вы знаете, моим указом Маулен Сагатханович Ашимбаев был назначен депутатом сената. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Конституции предлагаю на должность председателя сената кандидатуру Маулена Сагатхановича Ашимбаева», - сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что Ашимбаев на этом посту он уже зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, хорошо знаком с законотворческой деятельностью, имеет большой опыт работы в сфере государственного управления.

«Поэтому считаю, что его достойным занять должность спикера сената», - добавил глава государства.