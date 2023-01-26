Ранее Маулен Ашимбаев уже занимал этот пост
Токаев предложил кандидатуру Ашимбаева на должность спикера сената
ФОТО FACEBOOK

Тамара Вааль, Астана, Власть

В четверг в ходе пленарного заседания сената президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Маулена Ашимбаева на должность спикера палаты.

«Как вы знаете, моим указом Маулен Сагатханович Ашимбаев был назначен депутатом сената. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Конституции предлагаю на должность председателя сената кандидатуру Маулена Сагатхановича Ашимбаева», - сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что Ашимбаев на этом посту он уже зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, хорошо знаком с законотворческой деятельностью, имеет большой опыт работы в сфере государственного управления.

«Поэтому считаю, что его достойным занять должность спикера сената», - добавил глава государства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Турецкий инвестор готов построить ТЭЦ в Кокшетау
Новости
Депутата мажилиса Азамата Абильдаева исключили из партии «Ак жол» за поддержку вторжения России в Украину
Новости
12 областей Казахстана находятся в зоне высокого риска подтоплений – МЧС
Новости
В Италии гражданка Казахстана погибла в ДТП
Новости
Гендиректор «Алматинских тепловых сетей» подозревается во взятке в 16 млн тенге – Антикор
Новости
Токаев назначил внеочередные выборы в мажилис и маслихаты на 19 марта