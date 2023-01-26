В них нет ни одного нового депутата
Сенат избрал председателей всех комитетов
Фотография Акорды

Тамара Вааль, Астана, Власть

В четверг в ходе пленарного заседания сенат избрал председателей всех шести комитетов. Ни один из новых депутатов не выбран.

В частности, комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам возглавил Андрей Лукин, который был депутатом сената с 2019 года. Председателем комитета по финансам и бюджету стал Султанбек Макежанов – депутат сената с августа 2020 года.
Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности возглавил Аскар Шакиров - депутат сената с 2019 года. Сюиндик Алдашев – депутат сената с 2020 года возгласил комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.
Депутаты Нурторе Жусип и Али Бектаев сохранили свои посты, их переизбрали на должности председателей комитета по социально-культурному развитию и науке и комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий соответственно.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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