Сенат избрал председателей всех комитетов

В частности, комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам возглавил Андрей Лукин, который был депутатом сената с 2019 года. Председателем комитета по финансам и бюджету стал Султанбек Макежанов – депутат сената с августа 2020 года.

Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности возглавил Аскар Шакиров - депутат сената с 2019 года. Сюиндик Алдашев – депутат сената с 2020 года возгласил комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Депутаты Нурторе Жусип и Али Бектаев сохранили свои посты, их переизбрали на должности председателей комитета по социально-культурному развитию и науке и комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий соответственно.