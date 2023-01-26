Жанболата Мамая вновь обвиняют в организации массовых беспорядков

В четверг продолжился судебный процесс в Бостандыкском районном суде №2 Алматы по уголовным делам над лидером незарегистрированной Демократической партии Жанболатом Мамаем. Ранее политика судили по трем статьям Уголовного кодекса: «распространение заведомо ложной информации», «оскорбление представителя власти» и «нарушение порядка организации и проведения мирных собраний». Теперь его вновь обвиняют в «организации массовых беспорядков» в Алматы в период январских событий.

В ходе зачитывания обвинения прокурор Еркен Баймагамбетов описал хронологию январских событий в Алматы 4 и 5 января. Он сообщал о нападениях на сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, о погромах и захватах административных зданий.

«В представленных выступлениях Мамай, находясь возле ледового дворца Almaty Arena 4 января 2022 года, в период времени с 18:30 до 19:10 часов пропагандировал деструктивные установки гражданского и политического поведения и способствовал росту протестного активизма 3-4 января. (...) В представленных выступлениях Мамая культировались деструктивные установки гражданского и политического сознания и ожидаемых проявлений в форме массовых беспорядков, в том числе в масштабах страны. Публичные выступления и видеообращения Мамая 3 и 4 января содержат политические требования, а 4 января с 18:30 до 19:10 часов выступления Мамая являлись социально опасными, влекущими социальные и политические риски, в части дестабилизации общественно-экономической и политической ситуации в стране», - зачитал обвинение прокурор.

В обвинении также сказано, что «в результате преступных действий участников массовых беспорядков, произошедших в Алматы с 4 по 7 января, 1 216 сотрудников полиции и военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, причинен имущественный ущерб на общую сумму 22 млрд тенге, в том числе государственным организациям - 19 млрд».

«Таким образом, Жанболат Мамай совершил организацию массовых беспорядков, сопровождающееся насилием, погромами, поджогами, разрушением, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 272 часть 1 УК (организация массовых беспорядков - В.)», - заключил прокурор.

Следующее судебное заседание назначено на 6 февраля.

В конце февраля прошлого года Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции памяти жертв январских событий. Однако после административного ареста он не вышел на свободу. 14 марта суд постановил арестовать его на два месяца как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти. При этом уголовные дела, фигурантом которых он стал, были возбуждены еще в 2021 году.

8 июня стало известно, что политику предъявили дополнительные обвинения в «организации массовых беспорядков» и в «распространении ложной информации». Эти дела были связаны уже с январскими событиями.

24 октября обвинение Мамаю в «организации массовых беспорядков» переквалифицировали на обвинение по статье 400 УК – «организация незаконного митинга», а 2 ноября политика перевели под домашний арест.

7 ноября в Бостандыкском районном суде №2 города Алматы начался судебный процесс по уголовным делам в отношении лидера незарегистрированной Демократической партии Жанболата Мамая.