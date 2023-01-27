Аким Астаны отчитался перед президентом о социально-экономическом развитии города

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека. Глава города отчитался о социально-экономическом развитии города в 2022 году и планах на текущий год.

В частности, Касымбек сообщил, что акиматом столицы ведется системная работа по строительству социальных объектов, развитию жилых массивов, завершению долгостроев, привлечению частных инвестиций, поддержке малого и среднего бизнеса.

Говоря о реализации нацпроекта «Комфортная школа», аким сообщил, что ведется проектирование 25 школ нового формата на 100 тысяч ученических мест, их строительство начнется в этом году.

Также в Астане идет строительство станции питьевой воды (НФС-3), теплоэлектроцентрали, газовых тепловых станций. Мощность НФС-3 составит более 100 кубометров воды в сутки, газовая тепловая станция «Туран» позволит отапливать до 8 млн квадратных метров жилья. Объекты жизнеобеспечения планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.

В свою очередь Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры Астаны, благоустройству и озеленению города.