Правительство создало комиссию по подготовке к паводкам
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МЧС ожидает ухудшения паводковой ситуации на юге и юго-востоке Казахстана
Министр по ЧС Юрий Ильин. Фото пресс-службы правительства

В связи с ожидающимися обильными осадками на следующей неделе ухудшится паводковая ситуация на юге и юго-востоке Казахстана, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. Правительство в субботу объявило о создании специальной комиссии по подготовке к паводкам.

«На юге и юго-востоке республики с 31 января по 4 февраля ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также повышение температурного фона. Учитывая накопившиеся влагозапасы, это может спровоцировать активное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъем воды в реках», - цитирует пресс-служба премьера главу МЧС, выступившего на совещании по паводковой ситуации.

Акиматам Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской и Жетысуской областям поручено с 30 января активизировать подразделения гражданской защиты.

«Сейчас нам надо перейти в режим повышенной готовности к паводковой ситуации. Мы видим, что из-за погодных условий угроза резко возрастает. Для усиления координации в этом направлении начнет работать специальная правительственная комиссия во главе с первым заместителем премьер-министра Романом Скляром», — сказал премьер Алихан Смаилов.

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