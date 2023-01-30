Также он будет заниматься дисциплинарной ответственностью судей
В компетенцию Высшего судебного совета передадут все кадровые вопросы судов
фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа, который проинформировал об итогах деятельности за 2022 год, состоянии судейского корпуса страны и реализации поручений президента.

В частности, как сообщает сайт Акорды, председатель Высшего судебного совета сообщил, что число лиц, рекомендованных к назначению судьями в прошлом году, превысило число судей, покинувших судебную систему. Кроме этого, во исполнение поручения Токаева по привлечению в судебную систему узких специалистов впервые был проведен конкурс для юристов в отдельных отраслях права, которые сразу могут стать судьями областного суда, минуя районный уровень.

Вместе с тем Шипп рассказал о планах по институциональному укреплению совета и передаче в его компетенцию всех кадровых вопросов судов, а также по совершенствованию института дисциплинарной ответственности судей. Наряду с этим будет продолжена работа по совершенствованию отбора судей, обеспечению его прозрачности и эффективности.

В завершение встречи глава государства дал ряд поручений и отметил необходимость качественной реализации реформ в судебной системе.

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