Больше всего жалоб от населения в госорганы поступают в Астане и Алматы – Смаилов

Несмотря на отчеты акимов о решении вопросов населения на 99%, информационная система «е-Өтініш» дает «несколько иную картину по обращениям граждан», большая часть которых приходится именно на местные исполнительные органы. И, как заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов, количество обращений растет. Лидерами являются города Алматы и Астана, Карагандинская и Актюбинская области.

«С этого года эффективность работы государственного органа будет оцениваться по индикатору “Встречи с населением”. Это выявит результативность их проведения. В то же время информационная система “е-Өтініш” дает несколько иную картину по обращениям граждан. Всего за 2022 год через эту систему рассмотрено более 1 млн 700 тыс. обращений. Из них 82% приходится на местные исполнительные органы. Во втором полугодии прошлого года количество поступивших обращений граждан в адрес местных исполнительных органов увеличилось на 16%.

Это говорит о том, что часть вопросов не была решена на местах. И люди вынуждены были решать свои проблемы через систему “е-Өтініш”», - заявил Смаилов.

По его данным, лидерами по количеству обращений стали города Алматы и Астана, Карагандинская и Актюбинская области. При этом наибольшая доля приходится на принятые административные акты, действия или бездействия государственных органов – по вопросам строительства, транспорта и коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения.

«Исходя из этого анализа, можно отметить, что акиматам необходимо повышать эффективность решения вопросов на местах. Тогда мы увидим снижение обращений через электронную систему», - считает глава кабинета министров.

По его мнению, сегодня необходимо выработать новые подходы взаимодействия с населением и четкие алгоритмы действий по их решению, так как многие темы вопросов «повторяются из года в год, значит, решать их нужно системно».

По отчету министра информации и общественного развития Дархана Кыдырали, в 2022 году министры провели в регионах 216 личных приемов, приняли 1 498 граждан, которые озвучили 1 679 проблемных вопросов. Из них 1 241, или 74%, решены, 438 находятся на исполнении у государственных органов.

В целом для большего охвата населения глава МИОР предложил организовывать встречи населения не только с руководителями госорганов, но и с вице-министрами. Он также считает, что необходимо «не ограничиваться встречами с населением в домах культуры и на площадках службы центральных коммуникаций, а выезжать на проблемные участки, указанные в рамках обращений граждан, в госорганы».