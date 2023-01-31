Ужесточить меры госрегулирования в отношении строительных компаний поручил Токаев

Из-за слабой законодательной базы в Астане могут появиться новые проблемные объекты, а дольщики – остаться без жилья. На эту проблему обратил внимание президент Касым-Жомарт Токаев во вторник в ходе совещания по развитию столицы. Он также отметил, что сейчас в городе без разрешительных документов возводятся более 90 жилых комплексов, и поручил правительству ужесточить меры госрегулирования в этой сфере.

«Столица должна быть обеспечена необходимой инженерной инфраструктурой. Во всех строящихся объектах следует применять современные энергосберегающие технологии. Не сходит с повестки дня и проблема порядка четырех тысяч дольщиков. Из-за слабой законодательной базы в городе могут появиться новые проблемные объекты», - сказал Токаев.

По данным президента, сейчас в Астане без разрешительных документов возводятся более 90 жилых комплексов. Строительные компании просто оплачивают незначительный штраф и продолжают привлекать средства граждан.

«Правительству следует ужесточить меры госрегулирования. Нельзя допускать, чтобы застройщики привлекали средства дольщиков в обход законодательства. К этой работе должно подключиться Агентство по финансовому мониторингу», - считает глава государства.

В целом, по его словам, вопросов в сфере жилищного строительства накопилось много. Однако из-за нехватки инженерной инфраструктуры акимат предлагает постепенно снижать темпы возведения жилья. При этом в столице высокая рождаемость и большой миграционный приток.

«Нельзя забывать, что при снижении темпов строительства без работы могут остаться около 30 тысяч человек. Чтобы не возникало такого рода проблем, нужно системное планирование развития города. В этом деле, к сожалению, ощущаются серьезные пробелы», - констатировал президент.

Он также заявил, что в уполномоченные органы поступает много жалоб касательно непрозрачности выделения земельных участков.

«Речь идет об “особых” условиях для известных строительных компаний», - уточнил Токаев.

Поэтому, считает он, этот процесс должен быть полностью открытым – землю необходимо предоставлять через цифровые сервисы и на конкурсной основе. В этой связи глава государства поручил правительству и акимату «плотно заняться данным вопросом».