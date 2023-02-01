Платформу для приема заявок по программе льготного автокредитования запустят 6 февраля

Прием заявок начнется в 10:00 по времени Астаны на официальном сайте autonesie.kz, сообщили в Фонде развития промышленности. Для подачи заявки нужен компьютер с доступом в интернет, программой NCALayer и ЭЦП. При этом граждане должны сразу определиться с производителем, так как после подачи заявки это уже изменить нельзя. В программе участвуют ТОО «Сарыаркаавтопром», ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan».

При запуске платформы сможет зарегистрироваться 761 человек, после чего прием заявок будет автоматически прекращен. Планируется, что в последующем прием заявок будет проводиться ежемесячно и позволит регистрировать более 100 заявителей.

Условия программы льготного автокредитования остались прежними: кредит выдается не более 10 млн тенге при стоимости автомобиля не более 15 млн тенге, срок финансирования – не более 7 лет. Первоначальный взнос – от 0 %, ставка вознаграждения – 4 % годовых. Также заемщики оплачивают расходы на страховку и оформление в залог легкового автотранспорта отечественного производства.