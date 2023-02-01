Скляр поручил Минэнерго уже в этом году приступить к базовому проектированию АЭС

Заместитель премьер-министра Роман Скляр на расширенном заседании коллегии министерства энергетики поручил ведомству определиться с технологиями по строительству АЭС в Казахстане и приступить уже в жтом году к ее базовому планированию, сообщает «Казинформ» .

«Министерству в текущем году нужно окончательно определиться с технологиями строительства атомной станции и приступить к ее базовому проектированию. С учетом достигнутых главой государства договоренностей в отношении развития возобновляемой энергии, особое внимание необходимо придать сотрудничеству с компаниями Total, Masdar и ACWA Power по реализации совместных инвестпроектов», - поручил Скляр.

Также он отметил, что в этом году необходимо завершить строительство первой очереди ТЭЦ-3 в Астане, ускорить перевод на газ двух Алматинских ТЭЦ, провести соответствующую работу с инвесторами по строительству ТЭЦ в городах Кызылорда, Кокшетау и Семей и довести долю ВИЭ в общей генерации до 5 %.

«В целях централизованной покупки и продажи электроэнергии, а также выравнивания тарифов на законодательном уровне будет определен Единый закупщик. В этой связи необходимо обеспечить ускоренное прохождение в Парламенте законопроекта “О теплоэнергетике”», - сказал вице-премьер.