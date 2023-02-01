Дефицит электроэнергии в Казахстане в сутки достигает 1200 МВт – Скляр

В последние два года Казахстан сталкивается с острым дефицитом электроэнергии, особенно в пиковые часы нагрузки, заявил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр на расширенном заседании коллегии Минэнерго. По его словам, дефицит электроэнергии в сутки достигает 1200 МВт.

«Мы вынуждены перекрывать его за счет перетоков из России по довольно высоким ценам. В сутки дефицит достигает до 1200 МВт. Понятно, что эксперты это связывают с возросшим потреблением, изношенностью и высокой аварийностью энергетической инфраструктуры. Однако почему министерство при формировании ежегодных энергобалансов, а также зная о планах по вводу новых промышленных объектов, не предпринимало никаких мер?» - цитирует Скляра агентство «Казинформ».

Все это приводит к ограничениям в подаче электричества для потребителей.

«Эту ситуацию нужно кардинально менять в самое ближайшее время. Министерству и Самрук-Казына до 15 февраля пересмотреть в сторону сокращения сроки ввода новых генерирующих мощностей. Особенно это касается Экибастузских ГРЭС», - поручил Скляр.

Кроме этого, нужно модернизировать действующую инфраструктуру, а для этого необходимо уже в ближайшее время приступить к реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции», подчеркнул он.