Власть запускает масштабный проект о региональном развитии Казахстана

Власть при поддержке Canada Fund for Local Initiatives запускает проект «Регионы Казахстана», рассказывающий о региональном развитии страны через аналитику, истории людей, репортажи и детальную информацию о социально-экономическом состоянии каждого региона. Проект представлен на специальном сайте на казахском и русском языках и будет регулярно обновляться новыми материалами.

Богатые ресурсами или зависимые от дотаций из центра, регионы Казахстана всегда демонстрировали разную динамику развития. На протяжении всей 30-летней истории страны ее ресурсы преимущественно направлялись на развитие всего нескольких центров. Регионы и особенно малые города получали гораздо меньше возможностей.

Неравномерное региональное развитие повлекло за собой ряд социально-экономических, инфраструктурных и общественных проблем, влияющих на жизнь жителей страны.

В новом масштабном проекте Власть рассказывает о жизни в регионах Казахстана, о людях, которые стремятся что-то в них изменить, анализирует как развиваются регионы и показывает как они живут сейчас.