Платформа для оформления сделок станет доступна в ближайший месяц
В Казахстане сделки купли-продажи недвижимости сделают возможными онлайн

Госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с цифровыми партнерами представила на форуме Digital Almaty 2023 блокчейн-продукт, который позволит казахстанцам совершать сделки купли-продажи недвижимости в онлайн-режиме, необходимости обращаться в ЦОН и к нотариусу не будет, передает МИА «Казинформ».

Проект позволит экономить время для заключения сделки, так как весь процесс займет не более восьми часов, а регистрация – 10 минут. Подписывать договор купли-продажи можно с помощью электронной цифровой подписи.

Кроме того, это будет значительно дешевле, чем у нотариусов. Также казахстанцы смогут подавать документы на государственную регистрацию прав, независимо от местонахождения объекта недвижимости.

«Платформа для оформления сделок купли-продажи между физическими лицами будет доступна для клиентов в ближайший месяц. Для безопасности процесса мы использовали биометрию, которая позволяет регистрирующим органам проверять добровольность волеизъявления сторон в онлайн-режиме, не прибегая к услугам нотариусов. После подписания права нового собственника регистрируются в государственной базе данных “Регистр недвижимости”», - рассказал председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.

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