На Сырдарье начнут взрывные работы для минимизации ледовых заторов

Готовность Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Кызылординской и Туркестанской областей к прохождению паводкового периода рассмотрена на заседании специальной правительственной комиссии, сообщается на сайте главы правительства.

Акиматам поручено активизировать работу всех необходимых служб и организаций, подготовить спецтехнику и материалы, организовать соответствующую координацию действий аварийных служб.

Минэкологии в свою очередь займется координацией безопасного пропуска паводковых вод в руслах рек Сырдарья и Или, определит допустимые объемы заполнения водохранилищ, в том числе Коксарайского, Куртинского, Бартогайского, Бестюбинского, Кызылагашского, Алматинского, Ащибулакского, Акешкинского, и обеспечит надлежащий контроль за ними. Параллельно с этим на реке Сырдарья будут проводиться взрывные работы для минимизации ледовых заторов. С приграничными государствами будет постоянный взаимообмен сведениями о расходах воды на трансграничных реках.