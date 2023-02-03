В Туркестанской области подтоплен 21 населенный пункт – МЧС

В результате паводков в Туркестанской области оказался подтоплен 21 населенный пункт и 234 дворовых территории, сообщил на брифинге в СЦК первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев.

«На данное время осложнилась паводковая ситуация в южных регионах республики, в частности, в Туркестанской области. 1 и 2 февраля в результате сильных осадков в виде дождя и повышения температуры до 7-8 градусов произошли паводковые явления талых вод горных склонов в четырех районах Туркестанской области. В основном это Сауранский, Ордабасинский, Созакский и Байдибекский районы, а также города Арысь и Кентау. В результате был подтоплен 21 населенный пункт, 234 дворовых территории», - цитирует Кульшимбаева агентство «Казинформ».

При этом подтоплен только один жилой дом – в Арыси.

Сейчас все подразделения МЧС Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей и города Шымкент приведены в повышенную готовность, задействовано более 400 человек личного состава и 71 единица техники, также были подтянуты оперативные средства Шымкентского гарнизона.

«Ситуация стабилизирована», - заверил вице-министр.

По информации пресс-службы МЧС, эвакуированные жители района Сауран уже постепенно возвращаются

в свои дома.

В настоящее время ведутся работы по отводу воды. Почти 200 дворовых территорий освобождены от воды. Всего откачена 197 кубометров воды от 85 подворовых территорий.