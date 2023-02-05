Суд признал законным отказ в регистрации журналиста Думана Мухаммедкарима кандидатом в депутаты мажилиса

На заседании в субботу председатель теризбиркома Ултусын Бархинова заявила, что Мухаммедкарим не может быть зарегистрирован кандидатом.

«Если мы зарегистрируем Мухаммедкарима, то нарушим требования, прописанные в статье 51 Конституции, части 4, где говорится, что депутатом может быть лицо, постоянно проживающее на её территории последние 10 лет», — сказала Бархинова.

Она упомянула, что Мухаммедкарим, у которого в прошлом году в течение восьми месяцев не было постоянной регистрации (прописки) в Казахстане, на один день выезжал за пределы страны, в Кыргызстан.

«Это было 6 января 2022 года. Тогда в Казахстане был отключён интернет. Я выехал в Кыргызстан для выполнения журналистской работы. 6 января я заехал на территорию этой страны, загрузил материал в интернет, на следующий день вернулся на родину. В 2016 году на 10 дней выезжал с семьёй на отдых в Турцию», — возразил Мухаммедкарим.

В суде Мухаммедкарим, автор YouTube-канала ND, сказал, что последние 10 лет жил в Казахстане. Это доказывается справкой пограничной службы КНБ. В ней говорится, что за 10 лет Мухаммедкарим находился за рубежом на протяжении 11 дней (10 дней в Турции и один день в Кыргызстане).

Ранее журналист объяснял Азаттыку, почему не имел регистрацию в течение восьми месяцев. Он сообщил, что жил на съёмной квартире в Астане, где арендодатель оформил ему регистрацию, которую отозвал после того, как Мухаммедкарим съехал с этого адреса. Журналист утверждает, что владелец жилья не уведомил его о снятии с регистрации. Об отсутствии регистрации Мухаммедкарим, как он говорит, узнал случайно несколько месяцев спустя, когда купил автомобиль и пошёл ставить его на учёт.

В теризбиркоме говорят, что отсутствие регистрации в течение восьми месяцев делает невозможной регистрацию журналиста кандидатом.

Представитель миграционной полиции сказал в суде, что не поддерживает ни одну из сторон спора, а лишь предоставляет информацию из базы данных МВД.

Прокурор заявил, что понятия «постоянное проживание» и «постоянная регистрация» равнозначны. Прокурор добавил, что наличие у Мухаммедкарима судимости — он привлекался к уголовной ответственности по статье «Нарушение экологических требований при обращении с экологически потенциально опасными химическими или биологическими веществами» — не позволяет ему занимать государственные должности, и попросил оставить требования журналиста без удовлетворения.

Суд поддержал позицию прокуратуры.

Мухаммедкарим не согласен с постановлением суда и считает отказ в регистрации кандидатом незаконным.

4 февраля избирательная комиссии в Алматы отказала активисту и врачу Каиргали Конееву в регистрации кандидатом в депутаты мажилиса по аналогичным основаниям. Окружная комиссия № 5 заявила, что у Конеева на протяжении полутора месяцев не было регистрации. Конеев говорит, что в эти полтора месяца он жил в Алматы, работал в клинике, принимал пациентов.

Алматинскому активисту Альнуру Ильяшеву отказано в регистрации кандидатом из-за непогашенной судимости, как и активисту из Атырау Максу Бокаеву. В 2020-м Ильяшева приговорили к ограничению свободы из-за постов с критикой в адрес партии власти. Активиста земельных митингов Макса Бокаева в 2016 году привлекли к уголовной ответственности после стихийного митинга против правительственной земельной реформы, отправив за решётку на пять лет.

Выборы в мажилис и маслихаты всех уровней назначены на 19 марта. Регистрация для участия в выборах началась 20 января и продлится до 8 февраля. 29 кандидатов из 98 будут избираться по одномандатным округам, 69 — по партийным спискам. К парламентским выборам допущены все семь официально зарегистрированных политических партий, среди которых нет ни одной оппозиционной.