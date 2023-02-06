Оно ощущалось в Сирии, Ливане и на Кипре
Сильное землетрясение произошло в Турции

Утром в понедельник на юго-востоке Турции произошло сразу два сильных землетрясения, есть разрушения, о пострадавших и жертвах пока информации нет.

По данным Европейского сейсмологического центра, первое землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 по местному времени (в 07:17 по времени Астаны – В.) и ощущалось во многих крупных городах, таких как Кахраманмараш, Газиантеп, Невшехир, Кайсери, Анкара, Адана и Хатай. После первого землетрясения в 04:26 было зарегистрировано второе в Газиантепе магнитудой 6,4. В регионе продолжают происходить афтершоки, сообщает CNN Turk. В частности, один афтершок силой 5,2 балла произошел в Газиантепе Ислахие в 04:58.

По данным издания, после землетрясения в Кахраманмарше рухнуло 8-этажное здание, сейчас на месте идут поисково-спасательные работы.

Агентство Reuters сообщает, что землетрясение ощущалось также на Кипре, в Сирии и Ливане, в результате чего произошли обрушения зданий, жители оказались на заснеженных улицах. Сирийские государственные СМИ сообщили, что в провинции Алеппо обрушилось большое количество зданий.

Русская служба ВВС в Telegram сообщает, что в Диярбакыре обрушился торговый центр.

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