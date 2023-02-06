Им стал Салауат Муксимов
Назначен заместитель председателя агентства по делам госслужбы
фото inform.kz

Распоряжением главы государства Салауат Муксимов назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, сообщает пресс-служба президента.

Он сменил Берика Беркимбаева, который распоряжением президента был освобожден от должности 2 февраля.

Салауат Муксимов родился в 1980 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан. Доктор PhD по профилю «Государственное и местное управление». В разные годы работал преподавателем Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, в аппарате сената парламента, возглавлял управление внутренней политики Северо-Казахстанской области, занимал различные должности в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции, возглавлял департаменты агентства в Костанайской и Атырауской областях. До нового назначения был директором департамента по дебюрократизации государственного аппарата, оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг Агентства по делам государственной службы.

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