Германия объявила о поставках в Украину танков Leopard

Правительство Германии выдало немецким компания разрешение на поставку в Украину вооружения. Rheinmetall объявила, что первые 20-25 танков Leopard 1 будут поставлены уже в этом году, сообщает DW .

Правительство Германии разрешило немецким компаниям экспорт в Украину до 178 основных боевых танков Leopard 1А5 из промышленных запасов. Об этом министерство обороны ФРГ сообщило во вторник, 7 февраля. Однако сколько боевых машин будет поставлено в итоге, зависит от необходимых наладочных работ. К середине 2024 года танками Leopard должны быть оснащены по крайней мере три украинских батальона.

Немецкий концерн Rheinmetall уже объявил, что первые 20-25 Leopard 1 будут поставлены в этом году, оставшиеся 88 боевых машин – к концу 2024 года.

Танки Leopard 1 находятся на хранении еще у одного немецкого производителя – Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

Прибывший в Киев с визитом министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил намерения о будущих поставках Leopard 1A5. При этом он уточнил, что танки будут поставлены из ряда европейских стран. В частности, в поставках вместе с ФРГ примут участие Нидерланды и Дания.