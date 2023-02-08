Снег, туман и усиление ветра ожидаются в Казахстане

9 – 11 февраля на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает «Казгидромет». Ожидается снег, туман и усиление ветра, на юго-востоке страны – морозы до 20 градусов.

«На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – в южных и восточных регионах под влиянием ложбины Южного циклона; на севере и северо-западе – ложбины циклона из районов Салехарда. На юге и юго-востоке страны 9 февраля ожидаются сильные осадки, 10 февраля – сильный снег. Также в указанных регионах ожидается гололед. По республике прогнозируются туман, низовая метель и усиление ветра», - говорится в прогнозе.

11 февраля на южные и юго-восточные регионы сместится отрог Западного антициклона, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и понижение температуры воздуха ночью до 8-21 мороза.