На юго-востоке страны вновь ожидаются морозы до 20 градусов
Снег, туман и усиление ветра ожидаются в Казахстане
фото Жанары Каримовой

9 – 11 февраля на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает «Казгидромет». Ожидается снег, туман и усиление ветра, на юго-востоке страны – морозы до 20 градусов.

«На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – в южных и восточных регионах под влиянием ложбины Южного циклона; на севере и северо-западе – ложбины циклона из районов Салехарда. На юге и юго-востоке страны 9 февраля ожидаются сильные осадки, 10 февраля – сильный снег. Также в указанных регионах ожидается гололед. По республике прогнозируются туман, низовая метель и усиление ветра», - говорится в прогнозе.

11 февраля на южные и юго-восточные регионы сместится отрог Западного антициклона, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и понижение температуры воздуха ночью до 8-21 мороза.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Турции зафиксировано новое мощное землетрясение
Новости
Партия «Ак жол» в будущем будет ставить вопрос вступления Казахстана в ЕС
Новости
Более 150 человек собрались на митинг за право проведения женского марша 8 марта в Алматы
Новости
Оператор по перевозке грузов Eurotransit Nur Zholy передал государству свой транспортно-логистический комплекс
Новости
На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,4
Новости
Журналист Махамбет Абжан осужден на 9 лет лишения свободы