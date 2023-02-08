Сроки открытия крематория в Алматы вновь перенесли из-за корректировки ПСД

Ввод крематория в эксплуатацию переносится ориентировочно на II квартал 2023 года, сообщает «Казинформ» со ссылкой на управление строительства.

Как пояснили в ведомстве, работы по прокладке инженерных сетей выполнены на 80%, за исключением монтажа ТП-10/0,4кВ и трассы газопровода. Из-за повышения цен во II квартале 2021 года сметная стоимость трансформаторной подстанции на период проведения строительно-монтажных работ стала не актуальной. Также изменены трасса и точка врезки газопровода. Одобрение на корректировку ПСД от комитета внутреннего государственного аудита получено.

«Проектной организацией проведены работы по корректировке проекта. Утвержден протокол местной бюджетной комиссии. Проектировщиком загружена документация в портал экспертизы для получения заключения. Планируемый срок получения заключения экспертизы – начало марта этого года. После будут проведены строительно-монтажные работы. В этой связи срок открытия и ввода объекта в эксплуатацию переносится. Ориентировочно – второй квартал 2023 года», - сообщили в управлении.

Напомним, что крематорий в Алматы планировали открыть в сентябре 2021 года, потом сроки неоднократно переносили, последним значился I квартал 2023 года.