Также вывезены 22 гражданина Кыргызстана
Еще 42 казахстанца вывезены из Турции бортом МЧС
фото inform.kz

Из Турции в Казахстан бортом МЧС, на котором отправились казахстанские спасатели, вывезены 42 казахстанца и 22 гражданина Кыргызстана, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел.

Как напомнили в МИД, второй эшелон МЧС в составе 56 человек с необходимой поисково-спасательной техникой прибыл в Газиантеп накануне, 8 февраля. Обратным рейсом уже вывезли казахстанцев.

«Усилиями посольства Казахстана в Турции обратным рейсом на самолёте ИЛ-76 репатриированы 64 человека – 42 гражданина Казахстана и 22 гражданина Кыргызстана. Данные граждане прибыли из провинций Газиантеп, Мерсин, Кахраманмараш, Диарбакыр, Шанлыурфа и Элязык», - сообщили в министерстве.

Это вторая группа казахстанцев, которых вывезли из Турции.

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